कानपुर: ऑर्डनेंस कर्मी के घर का ताला तोड़कर नकदी-जेवर चोरी, रिपोर्ट दर्ज

सेन पश्चिम पारा थाना क्षेत्र के यशोदानगर में सोमवार को ऑर्डनेंस कर्मी के घर का ताला तोड़कर चोर 50 हजार रुपये और जेवर समेत करीब तीन लाख रुपये का सामान चोरी कर ले गए। यशोदानगर निवासी राकेश कुमार यादव अपनी छोटी बेटी रुचि के साथ रहते हैं। दोनों ऑर्डनेंस पैराशूट फैक्टरी में कार्यरत हैं। राकेश के मुताबिक, सोमवार सुबह वह और उनकी बेटी ड्यूटी पर चले गए थे।

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शाम करीब पांच बजे दोनों घर लौटे तो मुख्य दरवाजे का ताला टूटा मिला। अंदर जाकर देखा तो कमरों का सामान बिखरा पड़ा था। जांच करने पर अलमारी से 50 हजार रुपये की नकदी और जेवर गायब मिले। राकेश ने बताया कि चोरी कर भागते समय चोर कुछ सामान रास्ते में गिरा गए। आसपास के लोगों ने वह सामान उठाकर पुलिस को सौंप दिया। सेन पश्चिम थाना प्रभारी प्रदीप कुमार सिंह ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर चोरों की तलाश की जा रही है।