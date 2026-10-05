कानपुर: पीएम, सीएम और सीईसी का पोस्टर जलाने व दंगा भड़काने की कोशिश में रिपोर्ट दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Mon, 05 Oct 2026 11:17 AM IST
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दीप तिराहे पर दो अक्तूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की फोटो जलाने पर गोविंदनगर थाने में तैनात दरोगा संदीप ने कृष्ण कुमार सिंह चक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि दंगा भड़काने के लिए कृत्य किया गया है। गोविंदनगर इंस्पेक्टर अशोक कुमार दुबे ने बताया कि मामले की जांच की रही है।
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