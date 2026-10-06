कानपुर: पिता पर जानलेवा हमला करने वाले बेटे के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज

किदवईनगर में पिता को चाकू मारने वाले बेटे के खिलाफ जानलेवा हमले की प्राथमिकी दर्ज की गई है। इसके बाद मंगलवार को पुलिस ने पीड़ित के घर बयान दर्ज करने पहुंची। आरोपी बड़ा बेटा घर से भागा हुआ है। साकेतनगर रामलीला मैदान के पास रहने वाले अधिवक्ता माधववेंद्र मिश्रा ने सोमवार को पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचककर बताया था कि उनके बड़े भाई राघवेंद्र ने 12 सितंबर को पिता विष्णुकांत मिश्रा पर जानलेवा हमला किया था।

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