कानपुर: एटीएम में फंसा कार्ड, खाते से 34,500 रुपये पार, पुलिस कमिश्नर के आदेश पर रिपोर्ट

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नयाब ने बताया कि चार जुलाई को वह निजी काम से जाजमऊ गए थे। जाजमऊ चुंगी के पास एचडीएफसी बैंक के एटीएम से 500 रुपये निकालते समय कार्ड मशीन में फंस गया। एटीएम पर दिए हेल्पलाइन नंबर पर फोन करने पर कॉल उठाने वाले ने सुबह बैंक आकर कार्ड ले जाने की बात कही। घर पहुंचने पर खाते से रकम निकलने के कई मैसेज आए। दोबारा कॉल करने पर कार्ड ब्लॉक करने का आश्वासन मिला।अगले दिन ट्रांसपोर्ट नगर स्थित एसबीआई के मैनेजर से शिकायत की। उन्होंने तीन माह में रकम वापस आने की बात कही। ठगी का एहसास होने पर जाजमऊ थाने पहुंचे, लेकिन वहां से टरका दिया गया। बाद में कमिश्नर के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज की गई। थाना प्रभारी संजय पांडे ने बताया कि आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश की जा रही है।