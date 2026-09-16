Kanpur News: बॉक्सिंग में कानपुर बना ओवरऑल चैंपियन

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

मुकाबलों में कानपुर नगर, देहात, इटावा और फर्रुखाबाद के खिलाड़ियों ने विभिन्न भार वर्गों में हिस्सा लिया। अंडर-17 बालक वर्ग के 40 किग्रा में कानपुर के अर्जुन, 54 किग्रा में लकी, 57 किग्रा में अनिकेत, 60 किग्रा में तनमय और 66 किग्रा में अनि कश्यप ने अपने-अपने भार वर्ग में पहला स्थान हासिल किया। 50 किग्रा में उत्कर्ष, 52 किग्रा में कार्तिक व अंडर-19 के 51 किग्रा में विकास, 52 किग्रा में कन्हैया, 60 किग्रा में नारद और 64 किग्रा में ओजस गौड़ व मानस मिश्रा ने शानदार प्रदर्शन किया।अंडर-17 बालिका वर्ग के 46 किग्रा में अंजली और 48 किग्रा में निशा ने स्वर्ण पदक जीता। 54 किग्रा में सान्या ने कानपुर नगर को स्वर्ण दिलाया। अंडर-19 बालिका वर्ग के 60 किग्रा में अमूल्या केसरवानी ने पहला स्थान हासिल किया। अंडर-14 के 50 किग्रा भार वर्ग में कानपुर के अनमोल ने रजत और सरज कुमार ने कांस्य पदक जीता। इससे पहले प्रतियोगिता का शुभारंभ विद्यालय के प्रिंसिपल रामपाल साहू ने किया। इस दौरान मंडलीय क्रीड़ा सचिव अनुराग मिश्र, नगर क्रीड़ा सचिव सत्य प्रकाश तिवारी, बॉक्सिंग संघ के अध्यक्ष श्याम मिश्रा, सचिव संजीव दीक्षित, संजीव करियार, संजय गुप्ता, संतोष त्यागी, कंचन भारती समेत निर्णायक और खेल अधिकारी मौजूद रहे।