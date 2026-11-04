कानपुर: फेस्टिवल्स पर हवाई सफर को लगे महंगाई के पंख, बंगलूरू से घर वापसी 29 हजार की, जानिए क्या है नया रेट

कानपुर में दिवाली पर घर लौटने की तैयारी कर रहे हवाई यात्रियों की जेब पर महंगाई का असर पड़ने लगा है। त्योहार में पांच दिन शेष रहते मुंबई, दिल्ली और बंगलूरू से कानपुर आने वाली फ्लाइटों का किराया सामान्य दिनों के मुकाबले दोगुने से अधिक हो गया है। वहीं, कानपुर से इन शहरों के लिए जाने वाले यात्रियों को अपेक्षाकृत कम किराया चुकाना पड़ रहा है। त्योहार के मद्देनजर यात्री पहले से टिकट बुक करा रहे हैं।

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कानपुर से दिल्ली जाने का किराया छह, सात और आठ नवंबर को 5604 रुपये है। नौ नवंबर को यह बढ़कर 10959 और 10 नवंबर को 10224 रुपये दिखा रहा है। इसके विपरीत दिल्ली से कानपुर आने का किराया छह से आठ नवंबर तक 12437 रुपये है, जो नौ नवंबर से घटकर 5192 रुपये हो जाएगा। कानपुर से मुंबई जाने के लिए छह से आठ नवंबर तक 6668 रुपये और नौ नवंबर को 6915 रुपये किराया है।