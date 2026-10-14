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कानपुर: ब्याज पर रुपये दिलाने का झांसा दे वृद्धा का मकान हड़पा

Wed, 14 Oct 2026 10:15 PM IST
Shikha Pandey न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Wed, 14 Oct 2026 10:15 PM IST
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Elderly woman's house usurped under the pretext of arranging a loan on interest
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : Amar Ujala
पनकी के शताब्दीनगर निवासी वृद्धा कौशल्या तिवारी ने पुलिस को बताया कि कुछ समय पहले उनकी पुत्री के माध्यम से एक महिला से परिचय हुआ। महिला ने उनके हाथ के ऑपरेशन के लिए दो लाख रुपये ब्याज पर दिलाने का भरोसा दिलाया। सिक्योरिटी के नाम पर उनके मकान के कागजात ले लिए। बीती 10 जून को धोखे से चार लाख रुपये का विक्रय अनुबंध तैयार करा लिया गया। अनुबंध में 3.90 लाख रुपये एडवांस लेने का जिक्र है जबकि पीड़िता का कहना है कि उसने कोई रकम नहीं ली। न ही मकान बेचने की उसकी कोई मंशा थी। पनकी थाना प्रभारी ने बताया कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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