कानपुर: चोरी का आरोप और जेल की धमकी, खौफ में किशोर ने फंदा लगाकर दी जान, पेड़ से लटका मिला शव, जांच शुरू

कानपुर में स्टेपनी चोरी के आरोप में मारपीट और जेल भेजने की धमकी से डरे शिवा (12) का शव मंगलवार देर रात सजेती थाना क्षेत्र के जंगल में पेड़ से लटका मिला। आरोप है कि सोमवार को लोडर की स्टेपनी निकालकर कबाड़ी को बेचने के बाद सीसीटीवी फुटेज के आधार पर लोडर मालिक ने उसे पकड़कर पीटा और जेल भेजने की धमकी दी थी। इसके बाद किशोर बड़ी बहन के घर जाने की बात कहकर निकल गया था। मां और बहन के कई बार फोन करने के बावजूद वह घर लौटने को तैयार नहीं हुआ।

विज्ञापन



घर से करीब 10 किलोमीटर दूर शव मिलने से परिवार में चीखपुकार मच गई। परिजन ने लोडर मालिक पर मारपीट और धमकाने का आरोप लगाया है। बर्रा के कर्रही निवासी शिवा अपनी मां लक्ष्मी देवी और भाई राज के साथ रहता था। उसकी मां मजदूरी कर परिवार का भरण पोषण करती हैं। शिवा की बड़ी बहन अनीता सजेती क्षेत्र में रहती हैं। अनीता के मुताबिक, सोमवार को शिवा एक अन्य किशोर के साथ ठाकुर चौराहे के पास खड़े लोडर की स्टेपनी निकालने में शामिल था। दोनों ने स्टेपनी कबाड़ी को बेच दी थी।