कानपुर: कलक्टरगंज थाने से 100 मीटर दूर हादसा, तेज रफ्तार पिकअप ने कुचलकर मजदूर की मौत, वाहन छोड़कर चालक फरार
Kanpur News: कलक्टरगंज थाना क्षेत्र में थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर दालमंडी में सड़क पार कर रहे मजदूर को एक तेज रफ्तार पिकअप ने कुचल दिया, जिससे उlकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। स्थानीय लोगों ने उन्हें हैलट अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।
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कानपुर के कलक्टरगंज थाना क्षेत्र में शुक्रवार देर शाम तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आकर धीरेंद्र प्रताप सिंह (48) की जान चली गई। वह दालमंडी में काम के दौरान सड़क पार कर रहे थे। तभी पिकअप उसे रौंदते हुए निकल गई। हादसा कलक्टरगंज थाने से महज 100 मीटर दूर हुआ। चालक वाहन छोड़कर भाग निकला। स्थानीय लोग धीरेंद्र को हैलट ले गए, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। प्रतापगढ़ जिले के इसीपुर, पोस्ट दकोती, थाना कोतवाली के धीरेंद्र रहने वाले थे।
उनके पिता राम सिंह किसान हैं। तीन भाइयों में धीरेंंद्र सबसे बड़े थे और कानपुर में मजदूरी कर अपना जीवनयापन करते थे। छोटा भाई वीरेंद्र मुंबई में नौकरी करता है, जबकि सबसे छोटा रामेंद्र गांव में पिता के साथ खेती संभालता है। करीब एक साल पहले बीमारी के कारण मां पुष्पा सिंह की मौत हो गई थी। परिजनों के मुताबिक, शुक्रवार दे शाम धीरेंद्र दालमंडी में काम कर रहे थे। इसी बीच किसी काम से सड़क पार करने लगा।
तहरीर के आधार पर दर्ज की जाएगी प्राथमिकी
तभी तेज रफ्तार पिकअप की चपेट में आ गए। हादसे के बाद चालक रुकने के बजाय वाहन छोड़कर भाग गया। मौके पर जुटे दुकानदारों और राहगीरों ने उसे अस्पताल पहुंचाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच सकी। कलक्टरगंज पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और पिकअप कब्जे में ली। पुलिस ने परिवार को हादसे की सूचना दी। शनिवार को परिजन पोस्टमार्टम हाउस पहुंचे। कलक्टरगंज थाना प्रभारी संतोष सिंह के मुताबिक, तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।