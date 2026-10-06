जालौन: उरई मंडी में खाद के लिए हाहाकार, दावों के बीच लगी किसानों की लंबी कतारें, ब्लैक में बिक्री का आरोप
Jalaun News: उरई मंडी में खाद की किल्लत से किसान बेहाल हैं। कृषि विभाग के पर्याप्त उपलब्धता के दावों के विपरीत मंडी में खाद लेने के लिए किसानों की लंबी-लंबी कतारें लगी हुई हैं। किसानों ने सोसायटी संचालक पर कालाबाजारी में खाद बेचने और कतार में खड़े किसानों को खाद खत्म होने का बहाना बनाकर लौटाने का गंभीर आरोप लगाया है।
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जालौन में खाद की किल्लत को लेकर किसानों की परेशानी लगातार बढ़ती जा रही है। खाद लेने के लिए किसानों को घंटों लंबी कतारों में लगना पड़ रहा है। कृषि विभाग की ओर से पर्याप्त खाद उपलब्ध होने के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन उरई मंडी में मंगलवार को नजर आई किसानों की भीड़ इन दावों पर सवाल खड़े करती दिखी। टीम जब उरई मंडी पहुंची, तो खाद लेने के लिए बड़ी संख्या में किसान लाइन में खड़े मिले।
किसानों ने बताया कि वह कई दिनों से खाद के लिए चक्कर लगा रहे हैं। घंटों लाइन में खड़े रहने के बाद भी कई किसानों को खाद नहीं मिल पा रही है। किसानों ने सोसायटी संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि लाइन में लगे किसानों को खाद देने के बजाय अंदर से खाद ब्लैक में बेची जा रही है। किसानों का आरोप है कि घंटों इंतजार के बाद जब उनका नंबर आता है तो खाद खत्म होने की बात कहकर उन्हें वापस कर दिया जाता है।
सवालों के घेरे में वितरण व्यवस्था
किसानों की लंबी कतार और खाद नहीं मिलने की शिकायतों ने वितरण व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यदि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है तो किसानों को घंटों लाइन में क्यों लगना पड़ रहा है? किसानों का कहना है कि समय पर खाद नहीं मिलने से फसल की बुवाई और उत्पादन प्रभावित होने की चिंता बढ़ गई है। अब किसानों को खाद की उपलब्धता और वितरण व्यवस्था में सुधार का इंतजार है।