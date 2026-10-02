Kanpur News: इस बार जाड़े में सामान्य से कम पड़ेगी ठंड

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

साथ ही एक-दो दिन में मानसून की विदाई के आसार हैं। मानसून लौटने के संकेत मिलना शुरू हो गए हैं। प्रदेश के एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र के मुताबिक दो या तीन अक्तूबर से मानसून की विदाई के संकेत स्पष्ट हो जाएंगे।एकीकृत मौसम पूर्वानुमान केंद्र के प्रभारी एवं वरिष्ठ मौसम विज्ञानी डॉ. अतुल कुमार सिंह का कहना है कि जाड़े के दिनों में तापमान सामान्य से नीचे नहीं जाएगा। तापमान सामान्य से अधिक रहेगा। इसकी वजह से ठंड इस साल हल्की रहने के आसार हैं। उन्होंने बताया कि मानसून के लौटने के संकेत मिलने लगे हैं।मानसून वापसी के दौरान पुरवा हवा बंद हो जाती है। आसमान खुल जाता है। उन्होंने बताया कि राजस्थान में हल्की बारिश है। इससे मानसून लौटने में 24 घंटे की देरी सकती है लेकिन 48 घंटे बाद मानसून वापस होने लगेगा।