Kanpur News: मसालों में लगा महंगाई का तड़का, बिगड़ा रसोई का बजट

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स्टेट बैंक रोड़ स्थित थोक कारोबारी दिलीप ओमर ने बताया कि मांग के मुकाबले उत्पादन में कमी, कई क्षेत्रों में बोआई कम होने, बेमौसम बारिश जैसी प्रतिकूल परिस्थितियों के कारण मसालों के दाम बढ़ रहे हैं। थोक बाजार से ही मसाले महंगे मिलने के कारण छोटे व्यापारियों को भी अधिक दामों पर बिक्री करनी पड़ रही है। इससे मसालेदार व्यंजन पसंद करने वाले लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। धनिया की आवक घटने और मांग बढ़ने से इसके भाव में तेजी आई है, जबकि बेमौसम बारिश के चलते हल्दी और लाल मिर्च की पैदावार भी प्रभावित हुई है।इसके अलावा, बेहतर गुणवत्ता वाली छोटी इलायची के दाम में सबसे अधिक उछाल आया है। नबीपुर स्थित दुकानदार वीरेंद्र यादव बताते हैं कि अच्छी गुणवत्ता वाली काली मिर्च मुख्य रूप से वियतनाम से आती है और कई बार इसकी आवक में कमी आने से भी कीमतें बढ़ जाती हैं। उधर, पहले से ही तेल, दाल और सब्जियों के महंगे होने के कारण आम जनता पर महंगाई की दोहरी मार पड़ रही है। त्योहारी सीजन के नजदीक आने के साथ ही मांग में और अधिक उछाल आने की उम्मीद है। आने वाले दिनों में भी मसालों की कीमतों में तेजी का सिलसिला बने रहने की संभावना जताई जा रही है।...................मसालों के दामों पर एक नजरमसाले - सितंबर में - अक्तूबर मेंगरम मसाला - 1000 - 1200काली मिर्च - 850 - 1000लाल मिर्च - 200 - 280हल्दी - 180 - 230छोटी इलायची - 2600 - 4100जावित्री - 2400 - 2650लौंग - 850 - 1050बड़ी इलायची - 1980 - 2100