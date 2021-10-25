Kanpur News: ससुराल आए पति की सिलबट्टे से वार कर हत्या

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शिवली कस्बा निवासी अजय कश्यप उर्फ रिंकू (32) मजदूरी व खेती-किसानी कर परिवार का भरण-पोषण करते थे। रविवार रात 10 बजे के करीब ससुराल में उनका शव खून से लथपथ मिला। सोमवार सुबह जानकारी होने पर पुलिस ने पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। अजय के भाई मनोज ने पुलिस को तहरीर दी। उसने पुलिस को बताया कि भाई अजय रविवार को पत्नी सुनीता और बच्चों को लेने के लिए ससुराल कमीर गए थे।आरोप है कि वहां पर अजय के साथ ससुर शिवनारायण, सास मीना ने गाली-गलौज कर विवाद किया। इसके बाद पत्नी सुनीता और ससुर ने भाई पर सिलबट्टे से हमला कर दिया। मारपीट में गंभीर चोट आने से भाई मौत हो गई। वारदात के वक्त मौके पर मौजूद भतीजे अमित (12) ने उसे किसी के फोन से जानकारी दी। बताया कि पिता को नाना, नानी और मम्मी ने बहुत मारा-पीटा है, होश नहीं आ रहा है। जब वह परिवार के लोगों के साथ पहुंचा तो शव पड़ा मिला और भतीजे ने पूरी घटना बताई।इधर, हत्या की जानकारी पर सीओ संजय सिंह, थानाध्यक्ष हरमीत सिंह पुलिस बल के साथ पहुंचे। पुलिस ने फोरेंसिक टीम की मदद से साक्ष्य जुटाए। अजय के बेटे अमित ने पुलिस को बताया कि उसके पिता के साथ मां और नाना ने मारपीट की। रात में पिता घायलावस्था में घर पर ही पड़े रहे। थानाध्यक्ष हरमीत सिंह ने बताया कि पुलिस पूछताछ में मृतक की पत्नी ने बताया कि पति और पिता ने शराब पी रखी थी। रात में दोनों के बीच विवाद हो गया। पति ने पिता की गर्दन दबा रखी थी। बीच-बचाव में सिलबट्टा लग गया। मृतक के भाई की तहरीर पर ससुर, पत्नी, सास के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपी पत्नी और ससुर को गिरफ्तार किया गया है। हमले में प्रयुक्त ईंट व सिलबट्टा भी बरामद कर लिया गया है।