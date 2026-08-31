फर्रुखाबाद: परिवार गया देहरादून, पीछे से ताले टूटे; सधवाड़ा में लॉकर खंगालकर जेवर-नकदी ले गए चोर

फर्रुखाबाद: परिवार गया देहरादून, पीछे से ताले टूटे; सधवाड़ा में लॉकर खंगालकर जेवर-नकदी ले गए चोर
Farrukhabad News: शहर कोतवाली क्षेत्र के सधवाड़ा मोहल्ले में चोरों ने बंद मकान को निशाना बनाकर लाखों रुपये के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। घटना की जानकारी सोमवार को पड़ोसियों के माध्यम से पुलिस को हुई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच-पड़ताल की। फोरेंसिक टीम ने मौके से साक्ष्य जुटाए हैं।
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सधवाड़ा मोहल्ले में एनएकेपी डिग्री कॉलेज के सामने गली निवासी राजेश कुमार साध रविवार सुबह परिवार के साथ देहरादून गए थे। मकान बंद था। रात में चोर मुख्य गेट का ताला तोड़कर घर के अंदर दाखिल हो गए। इसके बाद चोरों ने घर के कमरों में रखे सामान को खंगाला।
लॉकर की जानकारी होने का शक
परिजनों के अनुसार, चोरों ने घर में बने लॉकरों को निशाना बनाया। यहां तक कि बाथरूम में बने लॉकर का भी ताला तोड़ दिया गया। इससे आशंका जताई जा रही है कि चोरों को घर में रखे लॉकरों की जानकारी पहले से थी। चोरों ने पड़ोस में रहने वाले राजेश के भाई के बेटे के मकान और एक अन्य मकान के बाहर से भी गेट बंद कर दिए थे। इससे घटना के दौरान किसी के बाहर निकलने की संभावना कम हो गई।
फोरेंसिक टीम ने जुटाए साक्ष्य
पड़ोसियों को घटना की जानकारी हुई तो उन्होंने पुलिस को सूचना दी। थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच की और फोरेंसिक टीम को बुलाया। टीम ने घटनास्थल से जरूरी साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है। परिवार के लोग देहरादून से वापस लौट रहे हैं। उनके पहुंचने के बाद ही चोरी हुए जेवरात और नकदी की वास्तविक कीमत का पता चल सकेगा। पुलिस ने घटना के जल्द खुलासे के लिए जांच शुरू कर दी है।