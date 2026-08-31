फर्रुखाबाद: परिवार गया देहरादून, पीछे से ताले टूटे; सधवाड़ा में लॉकर खंगालकर जेवर-नकदी ले गए चोर

लॉकर की जानकारी होने का शक

परिजनों के अनुसार, चोरों ने घर में बने लॉकरों को निशाना बनाया। यहां तक कि बाथरूम में बने लॉकर का भी ताला तोड़ दिया गया। इससे आशंका जताई जा रही है कि चोरों को घर में रखे लॉकरों की जानकारी पहले से थी। चोरों ने पड़ोस में रहने वाले राजेश के भाई के बेटे के मकान और एक अन्य मकान के बाहर से भी गेट बंद कर दिए थे। इससे घटना के दौरान किसी के बाहर निकलने की संभावना कम हो गई।