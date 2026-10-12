इटावा: हिस्ट्रीशीटर ने डीएम कार्यालय के बाहर डाई पी,पेट्रोल डाल आत्मदाह का प्रयास, जमीन पर कब्जे का लगाया आरोप

कलेक्ट्रेट में सोमवार को उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब डीएम कार्यालय के बाहर पहुंचे एक हिस्ट्रीशीटर ने डाई पीने के बाद पेट्रोल डालकर आत्मदाह का प्रयास किया। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने उसे रोक लिया। इसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।

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नौरंगाबाद के गिलहरी पुल निवासी सावन (32) पुत्र सुरेश बाबू वाल्मीकि सोमवार को अपनी पत्नी ज्योति के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचा था। पत्नी ज्योति का आरोप है कि छह अक्टूबर को काहरान पुल पर कुछ लोगों ने सावन को घेर लिया और उसके साथ मारपीट की। इसी दिन दोबारा भी मारपीट की गई। ज्योति ने एक संगठन चलाने वाले युवक पर उनकी जमीन पर कब्जा करने और हर महीने रंगदारी देने का दबाव बनाने का आरोप लगाया है।पीड़िता का कहना है कि मामले में कोतवाली पुलिस से शिकायत करने के बावजूद कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद दंपती ने अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाने का निर्णय लिया। बताया गया कि दो दिन पहले भी ज्योति एसएसपी कार्यालय पहुंची थी। सोमवार को कलेक्ट्रेट में डीएम कार्यालय के बाहर सावन ने डाई पी ली और पेट्रोल डालकर आत्मदाह करने की कोशिश की। घटना से वहां मौजूद लोगों में हड़कंप मच गया। सीओ सिटी अवनीश कुमार सिंह ने बताया कि आत्मदाह का प्रयास करने वाला सावन कोतवाली का हिस्ट्रीशीटर है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उसे रोक लिया और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस मामले की जांच कर रही है।