{"_id":"628933a2c7ea6621d0283f8a","slug":"high-voltage-drama-of-husband-and-wife-at-bus-stand-in-etawah","type":"story","status":"publish","title_hn":"बस स्टैंड पर पति-पत्नी का हाईवोल्टेज ड्रामा: महिला को प्रेमी के साथ देख आगबबूला हुआ पति, पुलिस ने शांत कराया","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, इटावा Published by: शिखा पांडेय Updated Sun, 22 May 2022 12:20 AM IST