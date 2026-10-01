Kanpur News: अवसाद में लगाया फंदा, 12 दिन बाद मौत

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दो साल पहले लखनऊ की एक साइट में काम कर लौटने के दौरान दुर्घटना में विकलांग हो गए थे। काम न होने के चलते तनाव में रहते थे। पिता रामशंकर के मुताबिक बीते 18 सितंबर को संजय ने फंदा लगा लिया था। उनकी मौत से पत्नी विद्या और उसके बच्चे विवेक-नंदिनी का रो-रोकर बुरा हाल रहा। बर्रा इंस्पेक्टर क्षितिज सिंह ने बताया कि तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)

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कानपुर। बर्रा में अवसाद के चलते आत्महत्या का प्रयास करने वाले संजय वर्मा (35) की 12 दिन बाद बुधवार को अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। गुंजन विहार निवासी संजय वायरिंग का काम करते थे।