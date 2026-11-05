हमीरपुर: अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी टक्कर, जनगणना का प्रशिक्षण लेने आ रहे प्रधानाध्यापक की मौत, परिजन बेहाल
Hamirpur News: भरुआ सुमेरपुर कस्बे स्थित पॉलिटेक्निक कॉलेज में जनगणना का प्रशिक्षण लेने आ रहे अतरैया कंपोजिट विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक की अज्ञात वाहन की टक्कर से दर्दनाक मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलने पर अस्पताल में शिक्षकों और परिजनों की भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
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हमीरपुर जिले में भरुआ सुमेरपुर कस्बे के पॉलिटेक्निक में जनगणना का प्रशिक्षण लेने आ रहे बाइक सवार अतरैया के कंपोजिट विद्यालय के इंचार्ज प्रधानाध्यापक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस व एंबुलेंस उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाई। जहां चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।
वहीं, सूचना मिलने पर परिजन एवं बड़ी संख्या में शिक्षक अस्पताल पहुंच गए। जिला मुख्यालय के रमेडी मोहल्ला निवासी रामप्रकाश निषाद (57) मौजूदा समय में अतरैया के कंपोजिट विद्यालय में इंचार्ज प्रधानाध्यापक के रूप में तैनात थे। उनकी ड्यूटी जनगणना में लगाई गई है। इसी के चलते गुरुवार को सुबह करीब 10:30 बजे वह बाइक से कस्बे के पॉलिटेक्निक कॉलेज में चल रहे जनगणना प्रशिक्षण में शामिल होने के लिए आ रहे थे।
शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
तभी कुंडौरा नरायनपुर के मध्य संचालित आदर्श ऑटो मोबाइल के नजदीक अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने एंबुलेंस से उन्हें प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लाए। यहां चिकित्सकों ने देखते ही मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर बड़ी संख्या में शिक्षक अस्पताल पहुंच गए। साथ ही मृतक के परिजन भी मौके पर आ गए है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है।