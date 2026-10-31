Kanpur News: एआई वॉकी-टॉकी से स्वायत्त ड्रोन तक दिखा नवाचार

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इग्नाइटिंग इनोवेशन, इंजीनियरिंग द फ्यूचर थीम पर आयोजित एक्सपो के पहले चरण में 300 टीमों ने हिस्सा लिया था। इनमें से 90 टीमों का अंतिम चरण के लिए चयन किया गया। पहले दिन 45 टीमों ने अपने प्रोजेक्ट प्रदर्शित किए। उद्घाटन आईआईटी कानपुर के इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग के प्रो. निश्चल के वर्मा और प्रो. ए रंगनाथ हरीश ने किया। उन्होंने विद्यार्थियों के प्रोजेक्ट देखे और उनकी उपयोगिता व संभावित अनुप्रयोगों पर चर्चा की।कंप्यूटर साइंस (एआई) के चौथे वर्ष के छात्र स्पर्श वर्मा ने सेना के जवानों के लिए एआई और मशीन लर्निंग आधारित वॉकी-टॉकी तैयार किया है। यह कमजोर नेटवर्क में संदर्भ के आधार पर अधूरे संदेशों को पूरा करने और आवाज का शोर कम कर संचार बेहतर बनाने में मदद करेगा। वहीं तीसरे वर्ष के छात्र रयान यूनुस ने रक्षा क्षेत्र में इस्तेमाल के लिए स्वायत्त ड्रोन विकसित किया है।पीएसआईटी के चेयरमैन प्रणवीर सिंह ने कहा कि विद्यार्थियों के नवाचार सामाजिक समस्याओं के समाधान के साथ रोजगार और उद्यमिता के नए अवसर पैदा कर सकते हैं। वाइस प्रेसिडेंट प्रो. मन मोहन शुक्ला ने कहा कि ऐसे आयोजन विद्यार्थियों के विचारों को शोध से व्यावहारिक उपयोग और स्टार्टअप तक पहुंचाने का मंच प्रदान करते हैं।