Kanpur News: अंडर-23 के ट्रायल में बरसे चौके-छक्के

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मैच के दौरान गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। वहीं बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए। शहर के अमन चौहान, अभिषेक यादव, युवराज पांडेय और अनमोल पांडेय ने चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। प्रवीण कुमार, रिजवान शमशाद, कपिल पांडेय और मो. आमिर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखे हुए हैं। ट्रायल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर यूपी अंडर-23 टीम के लिए चयन किया जाएगा। विज्ञापन

मैच के दौरान गेंदबाजों ने भी शानदार प्रदर्शन किया। वहीं बल्लेबाजों ने मैदान के चारों ओर शॉट लगाए। शहर के अमन चौहान, अभिषेक यादव, युवराज पांडेय और अनमोल पांडेय ने चयनकर्ताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया। प्रवीण कुमार, रिजवान शमशाद, कपिल पांडेय और मो. आमिर खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर नजर रखे हुए हैं। ट्रायल में खिलाड़ियों के प्रदर्शन के आधार पर यूपी अंडर-23 टीम के लिए चयन किया जाएगा।

कानपुर। बीसीसीआई की कर्नल सीके नायडू अंडर-23 ट्रॉफी के मुकाबले 12 अक्तूबर से शुरू होंगे। यूपी अंडर-23 टीम के चयन की प्रक्रिया के तहत शुक्रवार को कमला क्लब में ट्रायल मुकाबला खेला गया।बल्लेबाजों ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी कर चयनकर्ताओं के सामने मजबूत दावेदारी पेश की।