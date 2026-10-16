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Kanpur News: विवि के चार फुटबॉल खिलाड़ी यूपी पुलिस में चयनित

Fri, 16 Oct 2026 02:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:08 AM IST
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Four university football players selected for UP Police
कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय के चार फुटबॉल खिलाड़ी यूपी पुलिस में कांस्टेबल पद पर चयनित हुए हैं। चयनितों में शुभम तिवारी, अमित कुमार, मोहम्मद तारिक और यशराज थापा शामिल हैं। चारों खिलाड़ियों ने खेल कोटे के अंतर्गत विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया था। शुभम तिवारी और मोहम्मद तारिक बीएससी योग के विद्यार्थी हैं। अमित कुमार और यशराज थापा बीपीईएस के विद्यार्थी हैं। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने खिलाडि़यों को बधाई दी। संवाद
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