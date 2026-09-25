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Kanpur News: शहर के चार निशानेबाजों ने एसजीएफआई में जगह बनाई

Fri, 25 Sep 2026 02:56 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 02:56 AM IST
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Four shooters from the city have secured a spot in the SGFI.
कानपुर। कोलकाता में चल रही सीआईएससीई राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता में शहर के चार तीरंदाजों ने शानदार प्रदर्शन कर स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसजीएफआई) के लिए क्वालीफाई किया है। अंडर-14 भारतीय राउंड में जय कुमार ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि अंडर-17 भारतीय राउंड में सूर्यांश गुप्ता और अंडर-14 कंपाउंड राउंड में अंश ने चौथा स्थान हासिल किया।
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अंडर-17 वर्ग में विदुराज केसरवानी ने कांस्य पदक पर कब्जा जमाया। चारों खिलाड़ी दिसंबर में अमरावती में प्रस्तावित एसजीएफआई की प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करेंगे। जिला तीरंदाजी संघ के महासचिव राजा भरत अवस्थी, संदीप कुमार पासवान, कानपुर ओलंपिक संघ और क्रीड़ा भारती की डॉ. सुलोचना दीक्षित ने चारों खिलाड़ियों और कोच वैभव गौड़ को बधाई दी।
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