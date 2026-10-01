Kanpur News: डेंगू के चार और स्वाइन फ्लू के मिले दो मामले
कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:55 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 01:55 AM IST
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कानपुर। शहर में बुधवार को डेंगू के चार और स्वाइन फ्लू के दो रोगी मिले हैं। शास्त्रीनगर निवासी 65 वर्षीय महिला और जूही में 40 वर्षीय पुरुष में स्वाइन फ्लू की पुष्टि हुई है।
दोनों ही रोगियों में सांस की गंभीर समस्या थी। डेंगू के मामले गुजैनी, हंसपुरम, बर्रा और चुन्नीगंज में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से अपने घर के आसपास पानी न जमा होने देने और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने की अपील की है। संवाद
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दोनों ही रोगियों में सांस की गंभीर समस्या थी। डेंगू के मामले गुजैनी, हंसपुरम, बर्रा और चुन्नीगंज में मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने रोगियों के संपर्क में आने वाले लोगों की जांच शुरू कर दी है। मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने लोगों से अपने घर के आसपास पानी न जमा होने देने और पूरी आस्तीन के कपड़े पहनने की अपील की है। संवाद
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