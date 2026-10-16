Kanpur News: नवरात्र में फूलों की कीमतों में आया उछाल

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गुलदाउदी के फूलों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है और इसकी कीमत 150 रुपये से बढ़कर 400 रुपये प्रतिकिलो पहुंच गई है। नवरात्र के चलते फूलों की दुकानों पर ग्राहकों की आवाजाही बढ़ी है। लोग पूजा के लिए फूलों और मालाओं के साथ घरों व दुकानों की सजावट के लिए भी खरीदारी कर रहे हैं। शुभ कार्यों और धार्मिक आयोजनों में फूलों की बढ़ती मांग का असर बाजार पर दिखाई दे रहा है। इससे फूल विक्रेताओं के कारोबार में भी तेजी आई है।फूल विक्रेताओं के अनुसार, त्योहार के दौरान मांग बढ़ने से मंडी में फूलों की आपूर्ति प्रभावित हो रही है। मांग के मुकाबले पर्याप्त फूल उपलब्ध नहीं होने से कीमतों में उछाल आया है। नवरात्र के दौरान फूलों की खरीदारी बढ़ने से बाजार में रौनक बनी हुई है। अकबरपुर-रूरा मार्ग स्थित फूल विक्रेता आकाश सैनी ने बताया कि पिछले सप्ताह तक गुलाब के फूल 100 रुपये प्रति किलो बिक रहे थे लेकिन अब इनके दाम बढ़कर 500 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गए हैं। गेंदे के फूल 30 रुपये से बढ़कर 150 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं।वहीं, गुलमेंहदी के भाव में 130 रुपये की बढ़ोतरी हुई और वह अब 150 रुपये किलो बिक रहा है। फूल कारोबारी रामकिशन सैनी ने बताया कि मांग बनी रहने पर आने वाले दिनों में फूलों के दाम 15 से 20 प्रतिशत तक और बढ़ सकते हैं। मौसम की मार से कई बार फूलों की आपूर्ति प्रभावित होती है। मांग अधिक होने पर कीमतों में तेजी आती है। इस वर्ष बारिश और तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव के कारण फूलों का उत्पादन प्रभावित हुआ है। जिसका असर अब बाजार में दिखाई दे रहा है।