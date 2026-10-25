Kanpur News: मिनी मैराथन में फ्लोरेस्ट इंटरनेशनल और हडर्ड हाईस्कूल चैंपियन

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बालिका वर्ग की व्यक्तिगत स्पर्धा में सेंट थॉमस स्कूल की अनिका गुप्ता प्रथम, हडर्ड स्कूल की जयश्री आराध्या द्वितीय व उत्तरा पाल तृतीय स्थान पर रहीं। बालक वर्ग में फ्लोरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल के पवन पाल ने बाजी मारी। शिवाजी इंटर कॉलेज के कविराज दूसरे और यूपी किराना सेवा समिति विद्यालय के ईशान मिश्रा तीसरे स्थान पर रहे।बालक वर्ग की टीम स्पर्धा में फ्लोरेस्ट इंटरनेशनल स्कूल ने 25 अंकों के साथ खिताब जीता। शिवाजी इंटर कॉलेज 20 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। मुख्य अतिथि मर्सी मेमोरियल स्कूल की प्रिंसिपल मरीना सिरिल और विशिष्ट अतिथि सेंट जेवियर्स इंटरमीडिएट कॉलेज के प्रिंसिपल फादर राजेश साइमन ठाकुर रहे।