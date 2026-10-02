Kanpur News: राज्य स्तरीय भाषण प्रतियोगिता के लिए पांच छात्र चयनित
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:42 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:42 AM IST
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कानपुर। सेवा संकल्प अभियान के तहत छत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय के सीनेट हॉल में बृहस्पतिवार को ‘मेरे सपनों का भारत’ विषय पर भाषण प्रतियोगिता हुई। इसमें कानपुर, कानपुर देहात, कन्नौज, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद और उन्नाव के 67 महाविद्यालयों के करीब 210 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया। पांच प्रतिभागियों का चयन राज्य स्तरीय प्रतियोगिता के लिए किया गया।
एसएन सेन कॉलेज की वैष्णवी द्विवेदी ने प्रथम स्थान हासिल किया। एनएकेपी कॉलेज की रिनी चौहान दूसरे, पीएसएम कॉलेज कन्नौज की सुमिता तीसरे, एएनडी कॉलेज कानपुर देहात की इक़रा बानो चौथे और डीबीएस कॉलेज कानपुर के शौर्य शुक्ला पांचवें स्थान पर रहे।
डॉ. श्याम मिश्रा, डॉ. रश्मि गोरे, डॉ. सर्वेश मणि त्रिपाठी, डॉ. श्रीप्रकाश और डॉ. नीता तिवारी, प्रो. अलका द्विवेदी, प्रो. गरिमा जैन, डॉ. शीला यादव आदि शामिल रहीं।
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एसएन सेन कॉलेज की वैष्णवी द्विवेदी ने प्रथम स्थान हासिल किया। एनएकेपी कॉलेज की रिनी चौहान दूसरे, पीएसएम कॉलेज कन्नौज की सुमिता तीसरे, एएनडी कॉलेज कानपुर देहात की इक़रा बानो चौथे और डीबीएस कॉलेज कानपुर के शौर्य शुक्ला पांचवें स्थान पर रहे।
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डॉ. श्याम मिश्रा, डॉ. रश्मि गोरे, डॉ. सर्वेश मणि त्रिपाठी, डॉ. श्रीप्रकाश और डॉ. नीता तिवारी, प्रो. अलका द्विवेदी, प्रो. गरिमा जैन, डॉ. शीला यादव आदि शामिल रहीं।
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