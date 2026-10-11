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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   FIR against couple for demanding 50,000 extortion money to allow shop to operate.

Kanpur News: दुकान चलाने के बदले मांगी 50 हजार की रंगदारी, दंपती पर प्राथमिकी

Sun, 11 Oct 2026 02:39 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 11 Oct 2026 02:39 AM IST
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FIR against couple for demanding 50,000 extortion money to allow shop to operate.
कानपुर। परेड के पीपीएन कंपाउंड में दुकानदार ने भतीजे और उसकी पत्नी पर दुकान चलाने के बदले 50 हजार की रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है।
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परेड निवासी नरेश केशरवानी ने बताया कि जुलाई 2026 में दोपहर करीब 12 बजे वह दुकान पर बैठे थे। उसी दौरान जवाहर नगर निवासी भतीजा हिमांशू और उसकी पत्नी तान्या वहां पहुंचे और दुकान में जबरन घुसने का प्रयास किया। विरोध पर दोनों ने अभद्रता की और दुकान का सामान सड़क पर फेंक दिया। आरोप है कि इसी दौरान तान्या ने गल्ले से 16 हजार रुपये निकाल लिए।
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नरेश के मुताबिक, उन्होंने 112 नंबर पर सूचना दी तो पुलिस मौके पर पहुंची, लेकिन समझाने के बावजूद दोनों नहीं हटे। इसके बाद गाली-गलौज करते हुए दोनों बेटों की हत्या करवाने और झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी दी। आरोप है कि हिमांशू और तान्या पहले भी दुकान व घर पर कब्जे का प्रयास कर चुके हैं। उन्होंने हर महीने 50 हजार रुपये देने की मांग करते हुए ऐसा न करने पर रोज दुकान पर हंगामा करने की धमकी दी। कर्नलगंज इंस्पेक्टर विनीत कुमार ने बताया कि कोर्ट के आदेश पर दंपती के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है।
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