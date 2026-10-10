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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Farrukhabad Young man found semi conscious near Panchal Ghat bridge dies during treatment at Lohia Hospital

फर्रुखाबाद: पांचाल घाट पुल के पास अर्द्धबेहोशी हालत में मिला युवक, लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

Sat, 10 Oct 2026 09:46 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, फर्रुखाबाद Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 10 Oct 2026 09:46 AM IST
सार

Farrukhabad News: राजेपुर थाना क्षेत्र के नहरैया गांव निवासी युवक कादरीगेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगापुल के पास शनिवार सुबह अर्द्धबेहोशी की हालत में मिला था। चौकी के सिपाही की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने उन्हें लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

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Farrukhabad Young man found semi conscious near Panchal Ghat bridge dies during treatment at Lohia Hospital
सांकेतिक - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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फर्रुखाबाद जिले में राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव में नहरैया निवासी कृष्ण पाल का पुत्र सतेन्द्र (19) कादरीगेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगापुल के पास शनिवार सुबह बेहोशी हालत में पड़ा मिला। चौकी के सिपाही डोरीलाल की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया।

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कुछ देर इलाज चलने के बाद सत्येंद्र की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने शव  मोर्चरी में रखवा कर पुलिस को सूचना दी है। परिवार के लोग लोहिया अस्पताल पहुंचे, तो चीखपुकार मच गई। परिजन रो-रोकर बेहाल हो गए। फिलहाल मौत के कारण की जानकारी नहीं हो पाई है।

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