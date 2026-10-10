फर्रुखाबाद: पांचाल घाट पुल के पास अर्द्धबेहोशी हालत में मिला युवक, लोहिया अस्पताल में इलाज के दौरान मौत

फर्रुखाबाद जिले में राजेपुर थाना क्षेत्र के गांव में नहरैया निवासी कृष्ण पाल का पुत्र सतेन्द्र (19) कादरीगेट थाना क्षेत्र के पांचाल घाट गंगापुल के पास शनिवार सुबह बेहोशी हालत में पड़ा मिला। चौकी के सिपाही डोरीलाल की सूचना पर पहुंची एंबुलेंस ने उसे लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया।

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कुछ देर इलाज चलने के बाद सत्येंद्र की मौत हो गई। अस्पताल प्रशासन ने शव मोर्चरी में रखवा कर पुलिस को सूचना दी है। परिवार के लोग लोहिया अस्पताल पहुंचे, तो चीखपुकार मच गई। परिजन रो-रोकर बेहाल हो गए। फिलहाल मौत के कारण की जानकारी नहीं हो पाई है।