कन्नौज: तालग्राम में संदिग्ध हालात में खेत पर पड़ा मिला किसान का शव, करंट लगने की आशंका

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से स्पष्ट होगा कारण

घटना की जानकारी मिलने पर थाना प्रभारी निरीक्षक रंजना पांडेय मौके पर पहुंचीं और जांच-पड़ताल की। पुलिस ने घटनास्थल की जानकारी जुटाने के साथ शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजने की कार्रवाई की। थाना प्रभारी निरीक्षक रंजना पांडेय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही किसान की मौत के कारणों का पता चल सकेगा। रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।