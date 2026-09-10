Kanpur News: बीमारी से किसान की मौत, हत्या का आरोप

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रूरा। थाना क्षेत्र के करिंगापुर में बुधवार की दोपहर दो बजे के करीब किसान की बीमारी से घर पर मौत हो गई। मौत के बाद उसके बड़े बेटे ने हत्या का आरोप लगा देर शाम पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। करिंगापुर निवासी किसान रामसनेही पाल (70) कई दिनों से बीमार चल रहे थे। बीमारी से उनकी मौत हो गई। मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। घटना के बाद बड़े बेटे शिव सिंह ने परिवार के एक सदस्य पर हत्या का आरोप लगा हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच किसी ने पुलिस को सूचना दे दी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिवार के लोगों से जानकारी की। थानाध्यक्ष सुधीर भारद्वाज ने बताया कि प्राथमिक जांच में किसान की बीमारी से मौत हुई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। रिपोर्ट आने के बाद कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)