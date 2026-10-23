इटावा एमएसी चुनाव: अखिलेश यादव का तीखा हमला, बोले- भाजपा को वोट चोरी सिखाने के लिए खोलनी चाहिए यूनिवर्सिटी
Etawah News: सैफई में स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनाव के दौरान अपना मताधिकार का प्रयोग करने के बाद अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि आगरा, फतेहपुर, गोरखपुर और जौनपुर समेत कई जिलों में सपा समर्थित मतदाताओं को प्रशासनिक अधिकारियों और भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा रोका व परेशान किया जा रहा है।
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इटावा जिले में स्नातक और शिक्षक एमएलसी चुनावों के बीच उत्तर प्रदेश की राजनीति एक बार फिर गरमा गई है। सैफई में अपना वोट डालने के बाद सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने मीडिया से बातचीत करते हुए सत्ताधारी भाजपा पर तीखा हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई जिलों में सपा के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं को जानबूझकर रोका और परेशान किया जा रहा है।
अखिलेश यादव ने मतदाताओं से अपील करते हुए कहा कि शिक्षक और ग्रेजुएट्स एमएलसी चुनाव के लिए मतदान जारी है और सभी मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, क्योंकि उनका एक-एक वोट देश के लोकतंत्र और संविधान को सुरक्षित रख सकता है। उन्होंने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि आगरा, फतेहपुर, गोरखपुर और जौनपुर जैसे जिलों से लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, जहां समाजवादी पार्टी को वोट देने वाले मतदाताओं को भ्रष्ट अधिकारियों और सत्ता पक्ष के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जा रहा है।
वोट चोरी पर दिया बयान
चुनाव प्रक्रिया और व्यवस्थाओं पर सवाल उठाते हुए सपा प्रमुख ने बेहद आक्रामक अंदाज में कहा कि यदि भाजपा सरकार इस तरह के कृत्यों में माहिर है, तो उसे 'वोट चोरी' सिखाने के लिए एक विधिवत यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए, जहां कार्यकर्ताओं को इसका तीन साल का विशेष कोर्स करवाया जा सके। उनके इस बयान के बाद राज्य की सियासी हलचल तेज हो गई है और राजनीतिक दलों के बीच बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है।