{"_id":"627811befbc0531e0f5cf6c9","slug":"eow-probe-begins-against-53-including-gangster-jai-bajpai","type":"story","status":"publish","title_hn":"यूपी: गैंगस्टर जय बाजपेई समेत 53 के खिलाफ ईओडब्ल्यू की जांच शुरू, अधिवक्ता सौरभ भदौरिया ने की थी शिकायत","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: शिखा पांडेय Updated Mon, 09 May 2022 12:24 AM IST