Kanpur News: ग्रीनपार्क में दो साल बाद भी ड्रेनेज सिस्टम बेहाल

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बारिश के कारण मुकाबले प्रभावित होने का यह सिलसिला नया नहीं है। सितंबर 2024 में भारत-बांग्लादेश टेस्ट के दौरान करीब ढाई दिन का खेल बारिश से धुल गया था। मैच रेफरी जेफ क्रो ने मैदान की आउटफील्ड को असंतोषजनक रेटिंग दी थी। सितंबर 2025 में भारत-ए और ऑस्ट्रेलिया-ए के बीच अनाधिकृत वनडे भी बारिश और जलनिकासी की समस्या के कारण नहीं हो सका था। वर्ष 2022 में रोड सेफ्टी सीरीज में भारत और वेस्टइंडीज लीजेंड्स का मुकाबला भी बारिश की भेंट चढ़ गया था।भारत-बांग्लादेश टेस्ट के बाद ग्रीनपार्क के कायाकल्प को लेकर योजना तैयार की गई। पहले चरण के लिए फरवरी 2026 में 45 करोड़ का बजट भी जारी किया जा चुका है, लेकिन छह महीने से अधिक समय गुजरने के बाद भी निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। स्टेडियम के कायाकल्प में करीब तीन साल लगने का अनुमान है। ऐसे में ग्रीनपार्क को बड़े मुकाबलों की मेजबानी के लिए अभी और इंतजार करना पड़ सकता है।