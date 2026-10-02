फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Dr. Pradeep Dixit's book 'Reflective Thoughts' launched.

Kanpur News: डॉ. प्रदीप दीक्षित की पुस्तक रिफ्लेक्टिव थॉट्स का हुआ विमोचन

Fri, 02 Oct 2026 02:36 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:36 AM IST
विज्ञापन
Dr. Pradeep Dixit's book 'Reflective Thoughts' launched.
कानपुर। उत्कर्ष अकादमी में बृहस्पतिवार को डॉ. प्रदीप दीक्षित की पुस्तक रिफ्लेक्टिव थॉट्स का विमोचन हुआ। वक्ताओं ने पुस्तक के संबंध में विचार रखे।
विज्ञापन

सांसद रमेश अवस्थी ने कहा सृजन और विकास की मूल शक्ति विचार होते हैं। आप जैसा सोचेंगे वैसे ही आपके आसपास औरा बनेगा। वरिष्ठ पत्रकार सत्य प्रकाश त्रिपाठी ने कहा कि डॉ. दीक्षित की पुस्तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में है। जेन-जी की मान्यताओं को सकारात्मक ऊर्जा रिफ्लेक्टिव थॉट्स से मिलती है। डॉ. दीक्षित ने कहा कि पुस्तक का उद्देश्य उपदेश देना नहीं बल्कि संदेश देना है। पुस्तक वरिष्ठ कवि अनिल दीक्षित को समर्पित की गई। मुकुल तिवारी और अरुण प्रकाश अग्निहोत्री को सम्मानित किया गया। पूर्व मंत्री अशोक यादव, प्रो. मुकेश कुमार सिंह, मनोज सेंगर, भगवंत अनमोल, मृदुल कपिल, डॉ. अलका दीक्षित, नीरज शुक्ला, अंशुमान दीक्षित आदि शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed