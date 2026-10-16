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Kanpur News: योग प्रतियोगिता में डीपीएस किदवईनगर बना चैंपियन

Fri, 16 Oct 2026 02:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:20 AM IST
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DPS Kidwai Nagar emerges as champion in yoga competition
कानपुर। छठवीं जिला योग प्रतियोगिता में किदवईनगर का दिल्ली पब्लिक स्कूल ओवरऑल चैंपियन बना। योग एसोसिएशन ऑफ कानपुर एवं साक्षी मार्शल आर्ट्स अकादमी के संयुक्त बैनर तले हुई प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न विद्यालयों के करीब 300 खिलाड़ियों ने प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता में 30 स्वर्ण पदकों के साथ किदवईनगर का दिल्ली पब्लिक स्कूल अव्वल रहा।
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वहीं, 22 स्वर्ण पदकों के साथ सर पदमपत सिंहानिया एजुकेशन सेंटर ने दूसरा स्थान प्राप्त किया जबकि जेएमडी वर्ल्ड स्कूल और नारायणा ई-टेक्नो स्कूल संयुक्त रूप से तीसरे स्थान पर रहे। दोनों विद्यालयों ने 15-15 स्वर्ण पदक हासिल किए। प्रतियोगिता में डायरेक्टर अर्चना निगम, प्रिंसिपल मोनिका गुप्ता, प्रो. नीरज कुमार सिंह, शोभित पांडेय, एवं डाॅ. राम किशोर मुख्य अतिथि रहे।
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