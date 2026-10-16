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Kanpur News: दिव्यांग और छात्र को कुत्तों ने काटा

Fri, 16 Oct 2026 02:33 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 16 Oct 2026 02:33 AM IST
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Dogs bit a person with a disability and a student.
कानपुर। साउथ में बृहस्पतिवार को आवारा कुत्तों ने दिव्यांग और छात्र को काट लिया। परिजन दोनों घायलों को लेकर कांशीराम अस्पताल आए जहां इलाज किया गया। नौबस्ता के बसंत बिहार निवासी 56 वर्षीय प्रमोद मिश्रा दिव्यांग हैं। वह प्रॉपर्टी डीलिंग भी करते हैं। गुरुवार सुबह घर से स्कूटी से किसी काम से जाने के लिए निकले। तभी 500 मीटर की दूरी पर लक्ष्मीनारायण मंदिर के पास आवारा कुत्तों ने घेर लिया। कुत्तों ने बाएं पैर में काट लिया। उन्होंने बैसाखी निकालकर कुत्तों को खदेड़ा। वहीं, रायबरेली निवासी 16 वर्षीय मो. कैफ इंटर का छात्र है। बुधवार को वह भाई कामरान की शादी में शामिल होने के लिए बेगमपुरवा आया था। गुरुवार सुबह से बाइक से जा रहा था। इसी दौरान कुत्तों ने हमला कर उसके दाएं पैर में काट लिया। क्षेत्रीय अभिषेक, राजेश, अर्पित आदि का कहना है कि क्षेत्र में कुत्तों का आतंक है।
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पूर्व में भी कुत्ते कर चुके हमला


- 18 जुलाई 2026: रेलबाजार में ट्रक के नीचे आराम कर रहे चालक शिवकिशोर पर आवारा कुत्ते ने हमला किया।

- तीन अक्तूबर 2026: जाजमऊ के तिवारीपुर में दूध लेने जा रहे विनोद कुमार निषाद पर आवारा कुत्तों ने हमला किया।


- तीन अक्तूबर 2025: सचेंडी में खेत में काम कर रहे बाबू यादव को कुत्ते ने काटकर घायल किया।


- चार अगस्त 2026: चकेरी पटेलनगर में इंटर के छात्र सागर कुमार पर आवारा कुत्तों ने हमला कर घायल किया।
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