Kanpur News: बेंच प्रेस में दीपक, पवन, काव्य ने मारी बाजी
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 02:41 AM IST
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कानपुर। कानपुर पावरलिफ्टिंग संघ की ओर से बृहस्पतिवार को पंडित दीनदयाल उपाध्याय सनातन धर्म विद्यालय में इंटर स्कूल बेंच प्रेस प्रतियोगिता हुई। इसमें शहर के विभिन्न स्कूलों के करीब 185 छात्र-छात्राओं ने प्रतिभाग किया।
सब-जूनियर के 53 किग्रा में दीपक कमल (बीपीएमजी), देव चतुर्वेदी (सिटी मॉडल स्कूल) और अर्जुन चौहान (करवर पब्लिक स्कूल) ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। 59 किग्रा में पवन सेठ (सनातन धर्म इंटर कॉलेज), अंकित (जवाहर राजकीय इंटर कॉलेज) और आकाश (एसएम इंटर कॉलेज) शीर्ष तीन में रहे। 66 किग्रा में काव्य केसरवानी (सेंट फ्रांसिस), आयुष अवस्थी (एसजेएस पब्लिक स्कूल) और अभिषेक सिंह (एसआर एजुकेशन सेंटर) ने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हासिल किया। सीनियर कोऑर्डिनेटर मंजीत सिंह, सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म विद्यालय की प्रधानाचार्या सुमन चंदोला, संघ के संरक्षक विवेक मिश्रा और सचिव सौरभ गौर मौजूद रहे।
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सब-जूनियर के 53 किग्रा में दीपक कमल (बीपीएमजी), देव चतुर्वेदी (सिटी मॉडल स्कूल) और अर्जुन चौहान (करवर पब्लिक स्कूल) ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। 59 किग्रा में पवन सेठ (सनातन धर्म इंटर कॉलेज), अंकित (जवाहर राजकीय इंटर कॉलेज) और आकाश (एसएम इंटर कॉलेज) शीर्ष तीन में रहे। 66 किग्रा में काव्य केसरवानी (सेंट फ्रांसिस), आयुष अवस्थी (एसजेएस पब्लिक स्कूल) और अभिषेक सिंह (एसआर एजुकेशन सेंटर) ने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हासिल किया। सीनियर कोऑर्डिनेटर मंजीत सिंह, सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म विद्यालय की प्रधानाचार्या सुमन चंदोला, संघ के संरक्षक विवेक मिश्रा और सचिव सौरभ गौर मौजूद रहे।
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