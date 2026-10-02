Kanpur News: बेंच प्रेस में दीपक, पवन, काव्य ने मारी बाजी

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सब-जूनियर के 53 किग्रा में दीपक कमल (बीपीएमजी), देव चतुर्वेदी (सिटी मॉडल स्कूल) और अर्जुन चौहान (करवर पब्लिक स्कूल) ने क्रमश: पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल किया। 59 किग्रा में पवन सेठ (सनातन धर्म इंटर कॉलेज), अंकित (जवाहर राजकीय इंटर कॉलेज) और आकाश (एसएम इंटर कॉलेज) शीर्ष तीन में रहे। 66 किग्रा में काव्य केसरवानी (सेंट फ्रांसिस), आयुष अवस्थी (एसजेएस पब्लिक स्कूल) और अभिषेक सिंह (एसआर एजुकेशन सेंटर) ने पहला, दूसरा, तीसरा स्थान हासिल किया। सीनियर कोऑर्डिनेटर मंजीत सिंह, सेठ मोतीलाल खेड़िया सनातन धर्म विद्यालय की प्रधानाचार्या सुमन चंदोला, संघ के संरक्षक विवेक मिश्रा और सचिव सौरभ गौर मौजूद रहे।