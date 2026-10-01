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Kanpur News: खाते से पार हुए 2200 रुपये

Thu, 01 Oct 2026 02:20 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 02:20 AM IST
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कानपुर। अंबेडकरपुरम आवास-विकास निवासी राकेश वर्मा ने पुलिस को बताया कि उनका पंजाब नेशनल बैंक में खाता है। बुधवार दोपहर करीब तीन बजे उनके मोबाइल में खाते से रुपये निकलने का मैसेज आया। पता चला कि रुपये किसी सुभानल्लाह मुनफ नाम के व्यक्ति के खाते में यूपीआई के माध्यम से ट्रांसफर हुए हैं। साइबर हेल्पलाइन के माध्यम से शिकायत की। इसके बाद बैंक की शाखा जाकर खाता होल्ड कराया। साइबर सेल थाना प्रभारी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)
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