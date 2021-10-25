Kanpur News: समाज के लिए मौन चुनौती के कम नहीं साइबर अपराध

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मर्चेंट चैंबर के पूर्व अध्यक्ष बीके लाहोटी, सीए अनिल के सक्सेना, इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी समिति के चेयरमैन ने वर्तमान में बढ़ती डिजिटल ठगी और इंटरनेट आधारित वित्तीय अपराधों के प्रति सचेत किया। साइबर अपराध पर आधारित 40 मिनट की फिल्म द साइलेंट क्राइम का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सीए सुधींद्र कुमार जैन व नरेंद्र कपूर ने कहा कि संस्था आगे भी समाज हित में डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करती रहेगी। इस दौरान सुशील शर्मा, योगेश अग्रवाल, रूफी वाकी, डॉ. अवध दुबे, सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव, शिवांश मेहरा, अतुल अग्रवाल, अमित पांडेय, राहुल चंद्र, शालिनी पांडेय आदि रहे। विज्ञापन









साइबर अपराध से ऐसे करें बचाव

- संदेहास्पद लिंक से बचें: अनजान स्रोतों से आए लिंक्स या एपीके फाइल्स पर क्लिक न करें।

- ओटीपी व पासवर्ड साझा न करें: बैंक या कोई भी सरकारी संस्था फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगती।

- त्वरित शिकायत दर्ज कराएं: किसी भी प्रकार की वित्तीय ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें। मर्चेंट चैंबर के पूर्व अध्यक्ष बीके लाहोटी, सीए अनिल के सक्सेना, इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी समिति के चेयरमैन ने वर्तमान में बढ़ती डिजिटल ठगी और इंटरनेट आधारित वित्तीय अपराधों के प्रति सचेत किया। साइबर अपराध पर आधारित 40 मिनट की फिल्म द साइलेंट क्राइम का प्रदर्शन किया गया। कार्यक्रम के संयोजक सीए सुधींद्र कुमार जैन व नरेंद्र कपूर ने कहा कि संस्था आगे भी समाज हित में डिजिटल साक्षरता और सुरक्षा से जुड़े ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन निरंतर करती रहेगी। इस दौरान सुशील शर्मा, योगेश अग्रवाल, रूफी वाकी, डॉ. अवध दुबे, सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव, शिवांश मेहरा, अतुल अग्रवाल, अमित पांडेय, राहुल चंद्र, शालिनी पांडेय आदि रहे।साइबर अपराध से ऐसे करें बचाव- संदेहास्पद लिंक से बचें: अनजान स्रोतों से आए लिंक्स या एपीके फाइल्स पर क्लिक न करें।- ओटीपी व पासवर्ड साझा न करें: बैंक या कोई भी सरकारी संस्था फोन पर गोपनीय जानकारी नहीं मांगती।- त्वरित शिकायत दर्ज कराएं: किसी भी प्रकार की वित्तीय ठगी होने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर 1930 पर संपर्क करें।

कानपुर। साइबर अपराध समाज के लिए किसी मौन चुनौती से कम नहीं है। साइबर अपराधी लोगों को ठगने के नए-नए हथकंडे अपनाते हैं। इससे बचाव का सबसे अच्छा तरीका जागरूकता और सतर्कता है। यह बात मर्चेंट चैंबर हॉल में आयोजित साइबर क्राइम एवं डिजिटल फ्रॉड पर आयोजित जागरूकता कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद पुलिस कमिश्नर रघुबीर लाल ने कही। मर्चेंट्स चैंबर ऑफ उत्तर प्रदेश की इनफार्मेशन एंड टेक्नोलॉजी समिति एवं नेशनल (डायरेक्ट टैक्स) ट्रिब्यूनल बार एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में कार्यक्रम आयोजित किया गया।