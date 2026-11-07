कानपुर: हाईवे पर दौड़ा ट्रक का पहिया, 400 मीटर दूर दूसरी लेन में बस से टकराया, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा

कानपुर: हाईवे पर दौड़ा ट्रक का पहिया, 400 मीटर दूर दूसरी लेन में बस से टकराया, चालक की सूझबूझ से टला बड़ा हादसा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Sat, 07 Nov 2026 10:18 AM IST
सार
Kanpur News: महाराजपुर थाना क्षेत्र के महोली कोल्ड स्टोरेज के पास नेशनल हाईवे पर चलते ट्रक का पहिया निकलकर 400 मीटर दूर दूसरी लेन में प्रयागराज डिपो की बस से टकरा गया। हादसे में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन चालक की सूझबूझ से बस में सवार 40 यात्री बाल-बाल बच गए।
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विस्तार
कानपुर में सरसौल के महाराजपुर थाना क्षेत्र के महोली कोल्ड स्टोरेज मोड़ के पास शनिवार सुबह नौ बजे नेशनल हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। चलते ट्रक का पहिया अचानक निकलकर करीब 400 मीटर तक हाईवे पर दौड़ता हुआ दूसरी लेन में आ रही बस से जा टकराया। टक्कर में बस का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।
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गनीमत रही कि बस में सवार 40 यात्रियों में से किसी को चोट नहीं आई। जानकारी के अनुसार, राजस्थान से पटना की ओर रिफाइंड तेल लेकर जा रहे ट्रक के नट-बोल्ट ढीले होने से पहिया निकल गया। ट्रक चालक आरिफ खान ने बताया कि चलते-चलते अचानक पहिया निकल गया। पहिया लुढ़कता हुआ दूसरी लेन में पहुंचा और प्रयागराज डिपो की बस से टकरा गया।
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चालक ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई
बस चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए तुरंत ही बस रोक दी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, पहिए के ठीक बगल से एक कार भी गुजर रही थी। अगर पहिया बस से न टकराता, तो कार सवारों के साथ बड़ा हादसा हो सकता था। हादसे के बाद बस चालक ने कोई शिकायत दर्ज नहीं कराई और ईश्वर को धन्यवाद देते हुए यात्रियों के साथ गंतव्य की ओर रवाना हो गया।