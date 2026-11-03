कानपुर: मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर चोरी, 70 मोबाइल और 50000 नगदी पार, सीसीटीवी में दिखे दो संदिग्ध, तलाश जारी

कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने मोबाइल शॉप की दुकान में घुसकर देर रात करीब 15 लाख रुपए का माल पार कर दिया। सुबह ताले टूटे देख पीड़ित ने जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो देर रात एक बजकर 14 मिनट पर दो संदिग्ध ताला तोड़ते कैद हुए। गोविंदपुरी स्टेशन रोड पर गोपाल श्री शर्मा परिवार सहित रहते हैं।

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भूतल में मोबाइल हब के नाम से दुकान है। गोपाल के मुताबिक, समोवार देर रात दो चोर दुकान के शटर के ताले तोड़ दाखिल हुए और 70 स्मार्ट मोबाइल फोन, गुल्लक में रखी 50 हजार की नगदी पार कर दी। सुबह जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई। गोविंद नगर इंस्पेक्टर अशोक दुबे ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में कर दिखे हैं। आरोपियों की तलाश में टीम लगाई गई है। भूतल में मोबाइल हब के नाम से दुकान है। गोपाल के मुताबिक, समोवार देर रात दो चोर दुकान के शटर के ताले तोड़ दाखिल हुए और 70 स्मार्ट मोबाइल फोन, गुल्लक में रखी 50 हजार की नगदी पार कर दी। सुबह जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई। गोविंद नगर इंस्पेक्टर अशोक दुबे ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में कर दिखे हैं। आरोपियों की तलाश में टीम लगाई गई है।

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