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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur Mobile shop burgled after shutter is broken 70 mobile phones and 50000 in cash stolen

कानपुर: मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर चोरी, 70 मोबाइल और 50000 नगदी पार, सीसीटीवी में दिखे दो संदिग्ध, तलाश जारी

Tue, 03 Nov 2026 03:47 PM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 03 Nov 2026 03:47 PM IST
सार

Kanpur News: गोविंद नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने एक मोबाइल शॉप का शटर तोड़कर लगभग 15 लाख रुपये के माल पर हाथ साफ कर दिया। चोर दुकान से 70 महंगे स्मार्टफोन और गल्ले में रखे 50,000 रुपये नकद समेट ले गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है, जिसमें दो संदिग्ध ताला तोड़ते कैद हुए हैं।

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Kanpur Mobile shop burgled after shutter is broken 70 mobile phones and 50000 in cash stolen
मोबाइल शॉप के शटर का ताला तोड़कर चोरी - फोटो : amar ujala

विस्तार
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कानपुर के गोविंद नगर थाना क्षेत्र में चोरों ने मोबाइल शॉप की दुकान में घुसकर देर रात करीब 15 लाख रुपए का माल पार कर दिया।  सुबह ताले टूटे देख पीड़ित ने जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले, तो देर रात एक बजकर 14 मिनट पर दो संदिग्ध ताला तोड़ते कैद हुए। गोविंदपुरी स्टेशन रोड पर गोपाल श्री शर्मा परिवार सहित रहते हैं।

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भूतल में मोबाइल हब के नाम से दुकान है। गोपाल के मुताबिक, समोवार देर रात दो चोर दुकान के शटर के ताले तोड़ दाखिल हुए और 70 स्मार्ट मोबाइल फोन, गुल्लक में रखी 50 हजार की नगदी पार कर दी। सुबह जानकारी होने पर पुलिस को सूचना दी गई। गोविंद नगर इंस्पेक्टर अशोक दुबे ने बताया कि सीसीटीवी कैमरे में कर दिखे हैं। आरोपियों की तलाश में टीम लगाई गई है।

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