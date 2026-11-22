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रविवार सुबह कुछ ग्रामीण गंगा किनारे पहुंचे थे। इस दौरान उन्हें पानी में एक युवक का शव दिखाई दिया। ग्रामीणों की सूचना पर श्यामपुर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को बाहर निकलवाया। पुलिस ने आसपास के ग्रामीणों से शव की पहचान कराने का प्रयास किया, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिल सकी। पुलिस के अनुसार, मृतक की उम्र करीब 32 से 35 वर्ष के बीच है। शव करीब एक सप्ताह पुराना प्रतीत हो रहा है। मृतक के बाएं हाथ में काला धागा बंधा हुआ है। वहीं, शरीर के लगभग सभी हिस्सों पर खरोंच के निशान मिले हैं। पुलिस इन निशानों और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच कर रही है। थानाध्यक्ष नितेश शर्मा ने बताया कि गंगा किनारे से एक अज्ञात युवक का शव बरामद हुआ है। मृतक की शिनाख्त कराने के लिए आसपास के थानों में दर्ज गुमशुदगी के मामलों की जानकारी जुटाई जा रही है।

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श्यामपुर। ग्राम पंचायत सजनपुर पीली के पास रविवार सुबह गंगा किनारे एक अज्ञात युवक का शव मिला है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को गंगा से बाहर निकलवाकर पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी भिजवा दिया। फिलहाल मृतक की शिनाख्त नहीं हो सकी है।