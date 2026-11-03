फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   Kanpur KESCO conducts intensive inspection drive in Acharyanagar electricity theft detected at five premises

कानपुर: आचार्यनगर में केस्को का सघन चेकिंग अभियान, पांच परिसरों में पकड़ी बिजली चोरी, एफआईआर दर्ज

Tue, 03 Nov 2026 10:36 AM IST
Himanshu Awasthi न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 03 Nov 2026 10:36 AM IST
सार

Kanpur News: आचार्यनगर में केस्को की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ जोरदार सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने विभिन्न परिसरों में अवैध रूप से बिजली जलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बिजली चोरी में लिप्त पाए गए पांचों गृहस्वामियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।

विज्ञापन
Kanpur KESCO conducts intensive inspection drive in Acharyanagar electricity theft detected at five premises
केस्को कानपुर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

कानपुर में लाइन लॉस वाले क्षेत्र आचार्यनगर में सोमवार को केस्को की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने पांच परिसर में बिजली चोरी पकड़ी। टीम ने जीवनलाल का हाता निवासी कृष्णा, देवीदीन का हाता निवासी किरन, तान्या, भन्नानापुरवा में जय, विजय और अजय परिहार के घर बिजली चोरी होते मिली। टीम को आचार्यनगर में अमर कौल के घर चोरी से बिजली जलती मिली। इन सभी के खिलाफ बिजली चोरी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
सबसे विश्वसनीय Hindi News वेबसाइट अमर उजाला पर पढ़ें हर राज्य और शहर से जुड़ी क्राइम समाचार की
ब्रेकिंग अपडेट।
 
रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें अमर उजाला हिंदी न्यूज़ APP अपने मोबाइल पर।
Amar Ujala Android Hindi News APP Amar Ujala iOS Hindi News APP
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed