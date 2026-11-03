कानपुर: आचार्यनगर में केस्को का सघन चेकिंग अभियान, पांच परिसरों में पकड़ी बिजली चोरी, एफआईआर दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Himanshu Awasthi Updated Tue, 03 Nov 2026 10:36 AM IST
सार
Kanpur News: आचार्यनगर में केस्को की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ जोरदार सघन चेकिंग अभियान चलाया। इस कार्रवाई के दौरान टीम ने विभिन्न परिसरों में अवैध रूप से बिजली जलते हुए रंगे हाथों पकड़ा। बिजली चोरी में लिप्त पाए गए पांचों गृहस्वामियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है।
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विस्तार
कानपुर में लाइन लॉस वाले क्षेत्र आचार्यनगर में सोमवार को केस्को की टीम ने बिजली चोरी के खिलाफ अभियान चलाया। टीम ने पांच परिसर में बिजली चोरी पकड़ी। टीम ने जीवनलाल का हाता निवासी कृष्णा, देवीदीन का हाता निवासी किरन, तान्या, भन्नानापुरवा में जय, विजय और अजय परिहार के घर बिजली चोरी होते मिली। टीम को आचार्यनगर में अमर कौल के घर चोरी से बिजली जलती मिली। इन सभी के खिलाफ बिजली चोरी की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है।
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