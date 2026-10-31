लापरवाही: ‘शिलान्यास का बैनर, लोकार्पण का पत्थर’, इलाकाई लोगों ने किए सवाल, बवाल बढ़ा तो लीपापोती, पढ़ें मामला

लापरवाही: ‘शिलान्यास का बैनर, लोकार्पण का पत्थर’, इलाकाई लोगों ने किए सवाल, बवाल बढ़ा तो लीपापोती, पढ़ें मामला
Kanpur News: मिर्जापुर से गड़रियनपुरवा होते हुए रतनपुर कॉलोनी को जोड़ने वाले 1.5 किलोमीटर लंबे संपर्क मार्ग के निर्माण की शुरुआत से पहले शिलान्यास का बैनर तो लगाया गया, लेकिन मौके पर लोकार्पण का पत्थर गाड़ दिया गया। जब क्षेत्रीय लोगों ने सड़क बनने से पहले ही लोकार्पण होने पर सवाल उठाए और जगहंसाई हुई, तो विभाग ने आनन-फानन में लोकार्पण शब्द पर काला पेंट पोतकर उसकी जगह शिलान्यास लिखवा दिया।
विस्तार
कानपुर के कल्याणपुर में करीब डेढ़ किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण शुरू होने से पहले शिलान्यास का बैनर लगाया फिर लोकार्पण का पत्थर लगा दिया। खास बात यह है कि पत्थर पर शिलान्यास और लोकार्पण की एक ही तारीख 11 अक्तूबर दर्ज थी। मामला चर्चा में आया तो विभाग ने आनन-फानन पत्थर पर लिखे लोकार्पण पर काला पेंट कराकर उसी स्थान पर शिलान्यास लिखवा दिया।
मिर्जापुर से गड़रियनपुरवा होते हुए रतनपुर कॉलोनी को जोड़ने वाले संपर्क मार्ग के निर्माण पर 2.29 करोड़ रुपये खर्च होने हैं। 11 अक्तूबर को कल्याणपुर विधायक नीलिमा कटियार ने सड़क का शिलान्यास किया था। इसी बीच उसी तारीख पर लोकार्पण का पत्थर भी लगा दिया गया जबकि सड़क का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ है।
लोकार्पण शब्द को बदलकर शिलान्यास कराया
लोकार्पण का पत्थर देखकर क्षेत्रीय लोगों ने विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। स्थानीय निवासी रामनरेश, कौशल किशोर और धर्मेंद्र ने कहा कि पहली बार ऐसा विकास देखा है जिसमें सड़क बनने से पहले ही उसका लोकार्पण हो गया। मामला संबंधित विभाग के संज्ञान में पहुंचने पर दो दिन पहले पत्थर पर लिखे लोकार्पण शब्द को बदलकर शिलान्यास करा दिया गया।
मैंने 11 अक्तूबर को गड़रियनपुरवा होते हुए रतनपुर कॉलोनी को जोड़ने वाली सड़क के निर्माण के लिए शिलान्यास किया था। पत्थर बनवाने वाले से भूलवश उसमें लोकार्पण अंकित हो गया था। उसके स्थान पर शिलान्यास लिखा दिया गया है। निर्माण समय से गुणवत्तापूर्ण हो इसके लिए चार क्षेत्रवासियों की निगरानी कमेटी बनाई है। -नीलिमा कटियार, विधायक, कल्याणपुर विधानसभा क्षेत्र
शिलान्यास के दौरान जनप्रतिनिधि के निर्देश पर पत्थर बनवाया गया था। पर उसमें भूलवश लोकार्पण अंकित हो गया था, उसे ठीक करा दिया गया है। -अखंडेश्वर प्रसाद, अधिशासी अभियंता, निर्माण खंड-दो, पीडब्ल्यूडी
- शिलान्यास होर्डिंग के पास ही लोकार्पण का पत्थर लगा था जिससे क्षेत्रीय लोग असमंजस में थे कि बिना सड़क बने लोकार्पण का पत्थर लगा दिया गया। अभी सड़क बनना भी शुरू नहीं हुई। कुछ दिन बाद पत्थर में लोकार्पण की जगह शिलान्यास लिखा दिया गया। -अनुज तिवारी, रतनपुर कॉलोनी
- इस तरह की कार्यशैली से जग हंसाई होती है। पीडब्ल्यूडी जैसा विभाग भी इतना लापरवाह कैसे हो सकता है, जो शिलान्यास और लोकार्पण में फर्क न समझे। -सोनू, रतनपुर कॉलोनी