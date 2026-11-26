कानपुर: 10 करोड़ की चरस के साथ फैसल और निक्की गिरफ्तार, मुंबई ले जा रहे थे खेप, अन्य सदस्यों की तलाश जारी
Kanpur News: कानपुर पुलिस ने 10 करोड़ रुपये की चरस के साथ कर्नलगंज निवासी युवक और महिला को गिरफ्तार कर लिया है, जो नेपाल से नशे की खेप लाकर अजमेर शरीफ के रास्ते मुंबई ले जा रहे थे।
विस्तार
कानपुर में नजीराबाद पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ रुपये की चरस के साथ कर्नलगंज निवासी फैसल और एक महिला निक्की को गिरफ्तार किया है। पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि दोनों आरोपी नेपाल से चरस की बड़ी खेप लाकर अजमेर शरीफ के रास्ते मुंबई ले जा रहे थे।
सेंट्रल जोन डीसीपी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने प्रेस वार्ता कर इस कार्रवाई और तस्करी के रूट का खुलासा किया। नेपाल से लाकर अजमेर शरीफ के रास्ते मुंबई पहुंचानी थी खेप सेंट्रल जोन डीसीपी अतुल कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ में तस्करी के नेटवर्क से जुड़ी अहम जानकारियां सामने आई हैं।
पूरे नेटवर्क की तलाश में जुटी पुलिस
दोनों तस्कर नेपाल से चरस की खेप लेकर चले थे और इसे अजमेर शरीफ के रास्ते मुंबई पहुंचाने की फिराक में थे, लेकिन नजीराबाद पुलिस ने समय रहते उन्हें दबोच लिया। पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य संपर्कों और स्रोतों की पड़ताल कर रही है।