नोएडा। साइबर ठगों ने रिवॉर्ड प्वाइंट का झांसा देकर एक युवक के खाते से 5.44 लाख रुपये निकाल लिए। नोएडा निवासी एक शख्स ने पुलिस को शिकायत दी है कि 25 नवंबर की रात करीब साढ़े नौ बजे आरोपी ने कॉल कर अपना नाम राहुल सिंह और खुद को एचडीएफसी बैंक का प्रतिनिधि बताया। आरोपी ने नया डिनर्स क्लब प्रिविलेज क्रेडिट कार्ड जारी होने पर 10 हजार रुपये के रिवॉर्ड प्वाइंट लेने के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने को कहा। आरोपी ने कार्ड की डिलीवरी और उससे जुड़ी जानकारी बताकर पीड़ित का विश्वास जीत लिया।इसके बाद एचडीएफसी बैंक की आधिकारिक वेबसाइट जैसी दिखने वाली एक लिंक भेजी। पीड़ित ने उस पर मांगी गई व्यक्तिगत और क्रेडिट कार्ड संबंधी जानकारी भर दी। कुछ ही देर बाद उसके मोबाइल पर खाते से रकम कटने के संदेश आने लगे। ठगी का पता चलते ही पीड़ित ने क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कराया और बैंक को सूचना दी। डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज की गई है और मामले की जांच की जा रही है।