शहडोल: मिट्टी धंसने से 25 वर्षीय युवक की मौत, जेसीबी से निकाला गया शव; परिजनों को पांच हजार की सहायता

देवलौंद थाना क्षेत्र के सुखाड़ गांव स्थित नौवघटा घाट में मिट्टी की खोदाई के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मिट्टी धंसने से नीचे दबकर 25 वर्षीय युवक शनि पिता शेखा कोल की मौत हो गई। घटना के बाद गांव में मातम पसर गया। हादसे के समय मौके पर अन्य लोग भी मौजूद थे। मिट्टी अचानक धंसने लगी तो वहां मौजूद लोग किसी तरह बाहर निकल आए, लेकिन शनि कोल मिट्टी के नीचे दब गया। इसके बाद तत्काल पुलिस को सूचना दी गई।

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