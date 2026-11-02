Kanpur News: होटल संचालकों पर शिकंजा, पुलिस ने थमाया नोटिस

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27 अक्तूबर को कालपी रोड निवासी प्रणवपत सिंहानिया ने बिल्डर अनूप अस्थाना, उसके बेटे सुयश अस्थाना, बृजेंद्रनाथ मिश्रा उर्फ बेबी बिल्डर, मेडिकल स्टोर संचालक श्रीराम उर्फ रमित समेत 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ स्वरूपनगर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। आरोप था कि इन लोगों ने दो साल तक उन्हें नशे की हालत में रखकर उनकी करीब 40 करोड़ की संपत्ति अपने नाम करवा ली थी। प्रणव ने बताया था कि उन्हें मई 2024 से अगस्त तक रॉयल क्लिफ और रीजेंटा होटल के अलग-अलग फ्लोर और कमरों में बंधक बनाकर रखा गया। इन्हीं होटलों में ही उनसे नशे की हालत में कोरे कागजों में लिखापढ़ी कराई गई।प्रणव के इन्हीं आरोपों की जांच करने रविवार को पुलिस की दो टीमें दोनों होटलों में पहुंचीं। पुलिस का कहना है कि होटल संचालकों और बिल्डरों के बीच किसी आपसी संबंध के होने या न होने की जांच की जा रही है। आखिर क्या वजह थी कि प्रणवपत को इन्हीं दोनों होटलों में रखा गया। इसे भी जांच का प्रमुख बिंदु बनाया जा रहा है। बता दें कि प्रणवपत के मामले में 29 अक्तूबर को ऐसे ही आरोप वाली दूसरी प्राथमिकी नजीराबाद में भी कोर्ट के आदेश पर दर्ज की गई है।पुलिस ने होटल प्रबंधन से जुड़े इन बिंदुओं पर शुरू की जांच- आखिर आरोपी बिल्डरों ने इन्हीं दोनों होटलों को क्यों चुना।- होटलों के दो साल पुराने सीसी कैमरे के फुटेज किस ओर इशारा कर रहे हैं।- दोनों होटलों में प्रणव के लिए कौन-कौन लोग नशीला पदार्थ लेकर पहुंचते थे।- होटल संचालकों और आरोपी बिल्डरों के बीच कब और कितनी बार फोन से बातचीत हुई।- कोरे कागजों पर साइन कराने में किस अधिवक्ता ने भूमिका अदा की।- होटलों के रजिस्टरों में किसके नाम की एंट्री है और किसने किस माध्यम से पेमेंट किया।वर्जनप्रणवपत के मुताबिक उन्हें होटल में ही रखकर उनसे न सिर्फ 40 करोड़ की संपत्ति हड़पी गई बल्कि सौ कोरे कागजों पर हस्ताक्षर भी कराए गए। यही वजह है कि दोनों होटल संचालकों से पूछताछ की जाएगी। इसके लिए उन्हें नोटिस जारी किया गया है। जल्द ही अन्य आरोपियों की भी गिरफ्तारी की जाएगी।- रघुबीर लाल, पुलिस कमिश्नर