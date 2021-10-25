Kanpur News: लमहरा में भूमि पूजन के साथ रिंद नदी पर पुल निर्माण का श्रीगणेश

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पुल निर्माण की कार्यदायी संस्था सेतु निगम ने भूमिपूजन कार्यक्रम की तैयारी की थी। यहां काफी संख्या में क्षेत्रीय लोग भी मौजूद रहे। विधि विधान से भूमि पूजन किया गया। इसके साथ ही निर्माण कार्य शुरू कराया गया। बता दें कि परहुल देवी मंदिर के पास रिंद नदी पर पुल बनाने की मांग करीब 50 सालों से हो रही थी। इधर साल-दर-साल बीतते रहे। राज्यमंत्री ने पुल निर्माण के लिए पहल की। इसके बाद डीपीआर बनाकर शासन को भेजी गई। शासन ने बहुप्रतीक्षित पुल निर्माण को हरी झंडी देकर बजट भी जारी कर दिया।यह पुल बनने से काशीपुर, बुझवा, बैजुपूर्वा, पाण्डेय निवादा, लमहरा, पदमपुर, पैलाही, वीरपुर नकसिया व आसपास के कई गांवों के लोगों को माती मुख्यालय व जिला न्यायालय आने-जाने में सहूलियत होगी। समय के साथ चक्कर बचेगा। वहीं, आसपास के करीब 500 किसानों को खेती-बाड़ी में सहूलियत होगी। यहां के पूर्व प्रधान प्रमोद शुक्ला ने बताया कि वर्ष 2019 में पुल बनाए जाने की मांग ग्रामीणों ने की थी। इसके बाद राज्यमंत्री ने इसको कार्ययोजना में शामिल कराया था। पिछले वर्ष मार्च में प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंजूरी दी। भूमिपूजन कार्यक्रम में सेतु निगम के उपपरियोजना प्रबंधक सुरेंद्र कुमार सुमन, सहायक अभियंता धर्मेंद्र कुमार, रामजी गुप्ता, आशीष मिश्रा आदि मौजूद रहे।