कानपुर: बेटे की खुदकुशी के आठ माह बाद पिता ने दी जान, परिवार पर टूट पड़ा दुखों का पहाड़

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कल्याणपुर पुलिस के अनुसार कृष्णपाल लंबे समय से पथरी की बीमारी से परेशान थे। परिजन ने बताया कि कृष्णपाल की पत्नी मीरादेवी की करीब आठ साल पहले मौत हो गई थी। इसके बाद आठ महीने पहले उनके बड़े बेटे मानसिंह ने खुदकुशी की थी। अब कृष्णपाल की मौत से परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने जांच कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

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कल्याणपुर थाना क्षेत्र के बारासिरोही में बीमारी से परेशान कृष्णपाल सिंह (73) ने शनिवार देर रात सीके मेमोरियल पब्लिक स्कूल परिसर में फंदा लगाकर जान दे दी। वह स्कूल में गार्ड थे और परिसर में ही रहते थे। परिजन के अनुसार आठ पहले मानसिंह ने पनकी के गंगागंज में आत्महत्या की थी। रविवार सुबह कर्मचारी ने कृष्णपाल को फंदे पर लटका देखा तो स्कूल प्रबंधन और परिजन को सूचना दी।